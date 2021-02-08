Сульшер — о вратаре «МЮ» Дине Хендерсоне: Дин – не самый терпеливый парень

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о вратаре манкунианцев Дине Хендерсоне.
«Я знаю, что он не сыграл столько матчей, сколько в прошлом сезоне, но во время каждого проведённого им матча и на тренировках виден его прогресс. Дин постоянно усердно работает над моментами в своей игре, которые мы с ним обсуждали. Я впечатлён его отношением к делу и темпами работы.
Конечно, Хендерсон – не самый терпеливый парень. Он хочет играть в каждом матче, потому что знает, что сделает это хорошо. Пусть это продолжается как можно дольше, ведь он стал ещё лучше с момента возвращения в «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Сульшера Sky Sports.
В нынешнем сезоне Дин Хендерсон провёл 3 матча в английской Премьер-лиге. Его контракт с манкунианцами действует до 30 июня 2025 года.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 23 матчах набрали 45 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на пять очков. У «горожан» один матч в запасе.
- 8 февраля 2021
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