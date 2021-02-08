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Ширер: «Ливерпулю» приходится играть без двенадцатого игрока — без своих болельщиков

Ширер: «Ливерпулю» приходится играть без двенадцатого игрока — без своих болельщиков
Футбол / Англия 0
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился мнением о игре «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.

«Футболисты «Ливерпуля» — люди. Сейчас им не хватает уверенности. У мерсисайдцев есть несколько футболистов, которые в этом сезоне столкнулись с этим.

Они потеряли своего самого важного игрока — Вирджила ван Дейка, а также им приходится играть без своего двенадцатого игрока — без своих болельщиков. Можете представить фанатов «Ливерпуля» в момент, когда «Манчестер Сити» не реализовал пенальти или когда «Ливерпуль» сравнял счёт? Этот отрезок матча был бы потрясающим, и им, несомненно, не хватило энергии трибун.

Ко всему прочему, в этом сезоне у них есть проблемы и в созидании. Я имею в виду тот факт, что у них был всего один момент в первом тайме матча с «горожанами» – эпизод, когда Садио Мане головой пробил выше ворот. Им подарили гол во втором тайме», – приводит слова Ширера Liverpool Echo.

Подопечные Юргена Клоппа в 23 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

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