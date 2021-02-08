«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «РБ Лейпциг» Конате

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «РБ Лейпциг» и молодёжной сборной Франции Ибраиме Конате.
По сообщениям The Independent, в трансфере француза лично заинтересован главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер. Норвежский специалист считает, что Конате идеально подходит в пару к Гари Магуайру в центр обороны.
Как сообщает источник, немецкий клуб не станет препятствовать переходу 21-летнего француза. Руководство «РБ Лейпциг» рассчитывает выручить с продажи Конате € 50 млн.
Ибраима Конате является воспитанником ФК «Париж». В 2014 году он присоединился к «Сошо», откуда через три года в статусе свободного агента перешёл в «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне Бундеслиги 21-летний защитник из-за травмы провёл всего 6 матчей и забил один гол.
Портал Transfermarkt оценивает Конате в € 40,5 млн. Его контракт с «быками» действует до 30 июня 2023 года.
- 8 февраля 2021
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