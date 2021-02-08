Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Леонардо Бонуччи пропустит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер»

Леонардо Бонуччи пропустит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер»
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи пропустит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии с миланским «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, защитник испытывает проблемы с правым бедром. Повреждение не является серьёзным, но в итальянском клубе не хотят рисковать в преддверии возобновления розыгрыша Лиги чемпионов.

Ответный матч полуфинала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» состоится завтра, 9 февраля, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 22:45 мск. В первой встрече туринский клуб одержал победу со счётом 2:1.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Порту». Первая встреча состоится 17 февраля в Португалии. Ответный матч пройдёт 9 марта в Италии.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021