Леонардо Бонуччи пропустит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи пропустит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии с миланским «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, защитник испытывает проблемы с правым бедром. Повреждение не является серьёзным, но в итальянском клубе не хотят рисковать в преддверии возобновления розыгрыша Лиги чемпионов.



Ответный матч полуфинала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» состоится завтра, 9 февраля, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 22:45 мск. В первой встрече туринский клуб одержал победу со счётом 2:1.



В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Порту». Первая встреча состоится 17 февраля в Португалии. Ответный матч пройдёт 9 марта в Италии.