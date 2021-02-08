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Главный тренер «Крыльев Советов» объяснил высокую результативность Ивана Сергеева

Главный тренер «Крыльев Советов» объяснил высокую результативность Ивана Сергеева
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал высокую результативность нападающего команды Ивана Сергеева. По мнению наставника, форвард прибавил в аспекте командного взаимодействия.

«Он и раньше был результативным игроком. Сейчас атакует ещё чаще, нашёл связь с партнёрами. Забивает голы, которые привык, — прострел, второй этаж. Но он добился прогресса и в игре между линий, во взаимодействиях с партнёрами. Иван хорошо работает, надеемся, что будет ещё прогрессировать», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Сергеев провёл за «Крылья Советов», выступающие в ФНЛ, 29 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 5 результативных передач.

«Крыльям» мало просто вернуться в Премьер-Лигу. Они хотят сделать это красиво!
Кто из парней Осинькина уже «является лакомым кусочком для команд РПЛ»?
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