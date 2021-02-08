«Лидс Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 8 февраля, состоится заключительный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «павлинов» с «орлами».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты — Скотт Леджер и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Роберт Джонс.
«Лидс Юнайтед» в 21 встрече набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (29) — на 13-м месте. У подопечных Марсело Бьельсы один матч в запасе.
Матч первого круга «Кристал Пэлас» — «Лидс Юнайтед» состоялся 7 ноября 2020 года и завершился победой лондонцев со счётом 4:1.
Бьельса: всё, что вы говорите до матча о сопернике, не имеет никакого значения
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