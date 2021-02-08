«Сочи» переиграл тбилисское «Динамо» в товарищеском матче со счётом 3:0

В товарищеском матче на тренировочном сборе в Белеке (Турция) «Сочи» сыграл с тбилисским «Динамо». Встреча завершилась победой российского коллектива со счётом 3:0.

Судьба матча была решена уже в первом тайме. На 10-й минуте гол в составе «Сочи» забил Кристиан Нобоа, а на 33-й минуте Жоаозиньо удвоил преимущество российской команды. Во втором тайме «Динамо» также ничего не смогло противопоставить сопернику, а «Сочи» закрепил успех третьим голом, который на 84-й минуте забил Сергей Терехов.

Напомним, следующий товарищеский матч «Сочи» запланирован на 11 февраля. Соперником южан станет грозненский «Терек». 14 февраля «Сочи» закроет тренировочные сборы в Турции встречей с московским «Динамо».

21 февраля «Сочи» возобновит официальный сезон кубковым матчем с «Краснодаром».