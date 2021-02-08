Буффона оправдали в деле по богохульству в матче с «Интером»

С голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона сняты обвинения в богохульстве во время матча с миланским «Интером». Таким образом, 43-летний итальянец избежал дисквалификации, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Буффона подозревали в произнесении богохульной фразы в полуфинальном матче Кубка Италии с «Интером» (2:1). Однако спортивный судья счёл аудиозапись ругательств Джанлуиджи недостаточно чёткой, чтобы в точности воспроизвести слова вратаря и выдвинуть ему обоснованные обвинения.

При этом Буффону по-прежнему грозит дисквалификация за богохульство в матче 13-го тура итальянской Серии А с «Пармой». Рассмотрение этого дела продолжается. Если вина голкипера «Ювентуса» будет доказана, то его могут отстранить на один матч и выписать денежный штраф.