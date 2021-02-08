Защитник «Вероны» попал в реанимацию после падения с крыши вагона

Защитник молодёжной команды «Вероны» Андреа Грезеле попал в больницу, сообщает L'Arena.



По информации источника, накануне футболист перелез через забор у железной дороги и взобрался на крышу вагона, где его ударило током. В результате Грезеле упал с высоты четырёх метров. Игрок был госпитализирован. Сообщается, что у Грезеле диагностированы перелом позвонка, внутричерепная гематома и ожог руки. Защитник находится в реанимации.



«Мы с тобой, твоими близкими и с теми, кто, как и мы, любят тебя. Держись, Андреа!» — говорится в сообщении пресс-службы «Вероны», опубликованном на странице клуба в «Твиттере».

18-летний защитник ещё не выступал за основную команду «Вероны». За молодёжную команду в нынешнем сезоне Грезеле сыграл 9 матчей.