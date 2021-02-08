Защитник «Вероны» попал в реанимацию после падения с крыши вагона
Защитник молодёжной команды «Вероны» Андреа Грезеле попал в больницу, сообщает L'Arena.
По информации источника, накануне футболист перелез через забор у железной дороги и взобрался на крышу вагона, где его ударило током. В результате Грезеле упал с высоты четырёх метров. Игрок был госпитализирован. Сообщается, что у Грезеле диагностированы перелом позвонка, внутричерепная гематома и ожог руки. Защитник находится в реанимации.
«Мы с тобой, твоими близкими и с теми, кто, как и мы, любят тебя. Держись, Андреа!» — говорится в сообщении пресс-службы «Вероны», опубликованном на странице клуба в «Твиттере».
18-летний защитник ещё не выступал за основную команду «Вероны». За молодёжную команду в нынешнем сезоне Грезеле сыграл 9 матчей.
Рекомендуем вам
- 8 февраля 2021
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:49
-
19:43
-
19:42
-
19:29
-
19:15
-
19:13
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
18:47
-
18:43
-
18:33
-
18:21
-
18:21
-
18:09
-
18:00
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:42
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
17:20
-
17:20
-
17:19
-
17:03
-
16:54
-
16:51
-
16:39
-
16:28
-
16:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам