Орлов: «Зениту» надо растить своих талантов. А позовём Неймара – и что дальше?

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о целесообразности приобретения в «Зенит» опытных игроков с именем.



«Эпопея с Халком закончилась, больше разговоров о его возвращении в „Зенит“ нет. Была история с Маркизио, а до этого ещё весь больной Кежман был. Зачем? Есть же Крапухин. Надо давать ход этим ребятам. Брать из-за громких имён? Мы уже в другой стадии развития. „Зенит“ однажды победил в группе в Лиге чемпионов, заявил о себе. Мы самый известный клуб из России, в европейском рейтинге на первом месте. Поэтому у „Зенита“ сейчас другой путь — надо, чтобы таланты вырастали, такие как Аршавин. Это лучше, чем за счёт кого-то поднимать своё имя. Ну вот Неймара позовём. Ну и что дальше? Ну да, есть Неймар. И что?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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