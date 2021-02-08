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«Реал» заявил на матч с «Хетафе» только 14 игроков первой команды

«Реал» заявил на матч с «Хетафе» только 14 игроков первой команды
Футбол / Испания 0
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В перенесённом матче 1-го тура испанской Примеры с «Хетафе» мадридский «Реал» не сможет рассчитывать на девятерых игроков первой команды. В заявке «Королевского клуба» на матч лишь 14 игроков основной команды, ещё пять футболистов Зинедин Зидан пригласил из дубля «сливочных».

По сведениям Marca, из-за дисквалификаций, травм и болезней в матче с «Хетафе» Зидан не сможет рассчитывать на Серхио Рамоса, Даниэля Карвахаля, Лукаса Васкеса, Эдена Азара, Тони Крооса, Эдера Милитао, Альваро Одриосолу, Федерико Вальверде и Родриго.

Минимальное допустимое число игроков в заявке на матч испанского чемпионата — 19. Именно поэтому Зидану пришлось призывать пятерых игроков из молодёжной команды.

Напомним, перенесённый матч «Реала» и «Хетафе» состоится завтра, 9 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

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