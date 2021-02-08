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Сульшер: «Манчестер Юнайтед» в конце сезона хочет поднять трофей Кубка Англии над головой

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» в конце сезона хочет поднять трофей Кубка Англии над головой
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 5-го раунда Кубка Англии с «Вест Хэм Юнайтед» рассказал о задачах манкунианцев в этом турнире.

«Конечно, мы хотим в конце сезона поднять трофей Кубка Англии над головой. Итоговая обеда — это то, к чему ты всегда стремишься. Любая команда хочет выиграть все до единого соревнования — Кубок Англии, Лигу Европы, каждый матч, который она играет в АПЛ. И это самая главная задача и испытание для команды: пройти весь путь до конца.

В этом сезоне сы стали лучше, у нас появился чёткий план, и я думаю, что команда с каждым днём становится всё лучше и лучше. Конечно, полуфинал Кубка Англии прошлого сезона был разочаровывающим — мы проиграли, но сейчас мы просто хотим пройти весь путь.

Иногда везение может помочь вам попасть в финал турнира, но чтобы выиграть его, нужно быть по-настоящему лучшими. Следующий шаг для нас в развитии команды: пройти весь путь в Кубке Англии», — цитирует норвежсого специалиста официальный сайт «красных дьяволов».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» состоится завтра, 9 февраля. Начало — в 22:30.

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