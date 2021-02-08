Сын Дидье Дрогба продолжит карьеру в Италии

Клуб «Фольоре Каратезе» из Серии D, четвёртого по силе дивизиона Италии, сообщил на своём официальном сайте о подписании Исаака Дрогба — сына экс-нападающего «Челси» Дидье Дрогба.
20-летний нападающий имеет французское гражданство, так как он родился в Париже. Исаак может сыграть по всему фронту атаки, но его приоритетная позиция — центрфорвард.
Сын Дидье Дрогба начинал свой футбольный путь в академии «Челси». Позже он выступал в юношеской и второй командах «Генгама».
«Фольоре Каратезе» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии D.
Отец Исаака, Дидье Дрогба, провёл наиболее яркие годы футбольной карьеры в лондонском «Челси», за который сыграл 381 матч, забил 164 гола и отдал 86 результативных передач. Завершил свою карьеру ивуарийский форвард в клубе второй американской лиги «Финикс Райзинг».
- 8 февраля 2021
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