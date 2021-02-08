РФС объявил конкурс на лучший массовый футбольный проект

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Российский футбольный союз запустил конкурс на лучший футбольный проект, в котором могут принять участие люди, продвигающие футбол в массы: организаторы проектов, лиг, клубов и команд. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Лучшие проекты получат финансовую поддержку, инвентарь для дальнейшего развития и приглашение на финал Кубка России, в перерыве которого и будет происходить награждение победителей.

Проект-победитель будет определён в три этапа — региональный, межрегиональный и национальный. Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Лучший проект в области развития массового футбола»

«Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ограниченными возможностями здоровья»

«Лучший любительский клуб (команда) в области развития массового футбола»

«Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола»

«Лидер в области развития массового футбола»

Лучшие проекты будут направлены в УЕФА для участия в подобном конкурсе под эгидой этой организации.