Гари Невилл: «МЮ» не входит в число претендентов на титул. Может быть в следующем сезоне

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал последние результаты «красных дьяволов» и дал оценку их перспектив в борьбе за чемпионство АПЛ.
«МЮ» всё ещё не входит в число претендентов на титул. Я знаю, что это разочаровывает, но это не удивительно. Правда, я думаю, что они на правильном пути.
В последние несколько недель было ясно, что ничья с «Арсеналом», ничья с «Ливерпулем», проигрыш в матче с «Шеффилд Юнайтед», ничья с «Эвертоном» не принесут манкунианцам титула. Лично я не ожидаю, что «Манчестер Юнайтед» выиграет титул в этом году.
Но я считаю, что они приблизились к уровню «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». А затем я ожидаю, что они бросят вызов этим двум командам в следующем году", — приводит слова Гари Невилла Sky Sports.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 23 матчах набрали 45 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на пять очков. У «горожан» один матч в запасе. «Ливерпуль» в 23 встречах набрал 40 очков и расположился на 4-м месте.
- 8 февраля 2021
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