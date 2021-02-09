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Дядька – это состояние души. Обзор 23-го тура АПЛ

Дядька – это состояние души. Обзор 23-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 23-й тур. «Ман Сити» разгромил «Ливерпуль», Алисон привёз два гола, «МЮ» потерял очки с «Эвертоном», а Бруну Фернандеш забил шедевр. А также: гол Кейна, поражение «Арсенала» и победа «Челси».

Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе "СберЗвук". Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.

Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на трёх устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.

Кирилл разбирает главные события топ-лиг на своём канале.

Гриша активно ведёт свой канал в Telegram! Заходите.

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В этом выпуске:
0.00 – привет, шоколадки!
2.05 – Алисон поплыл в главном матче АПЛ.
11.27 – в поражении «Ливерпуля» виноват не Алисон, а Тьяго! Ну и Клопп тоже.
15.04 – фраза, за которую можно кидать тапки в Кирилла.
25.38 – у Гриши поехала кукуха. Он думает, что умнее Гвардиолы.
30.56 – снова клиент Киа Джурабчана привёз гол «Арсеналу».
39.38 – «МЮ» в порядке, пока не ведёт в счёте.
52.15 – Кейн вернулся! За что борется Моуринью?
1:04.05 – как Тухель выстраивает состав «Челси».
1:15.20 – и внезапно про «Саутгемптон».

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