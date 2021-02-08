«Манчестер Юнайтед» заключил контракт с 17-летним футболистом

«Манчестер Юнайтед» заключил контракт с воспитанником академии Шолой Шоретиром.
По сообщениям Sky Sports, 17-летний юноша подписал свой первый профессиональный контракт.
Шоретир находится в структуре манкунианцев с девяти лет. Сезон-2020/2021 вингер начинал в юношеской команде «МЮ», однако вскоре был переведён в молодёжку. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги-2 (Первенстве резервных команд АПЛ) Шола провёл 13 матчей и набрал восемь очков по системе «гол+пас» (5+3).
На прошлой неделе Шоретир отличился хет-триком в матче 17-го тура АПЛ-2 с «Блэкберн Роверс» (6:4) после чего в британских СМИ появились слухи об интересе к футболисту со стороны топ-команд английской Премьер-лиги, а также некоторых команд Бундеслиги. Во многом этим и объясняется поспешное подписание своего талланта со стороны «МЮ».
Продолжительность контракта Шоретира с «Манчестер Юнайтед» не раскрывается.
- 8 февраля 2021
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