Гарри Реднапп может возобновить тренерскую деятельность.
По сообщениям Sky Sports, 73-летний англичанин может возглавить «Борнмут», оставшийся без главного тренера после увольнения Джейсона Тиндалла. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Борнмута» является Джонатан Вудгейт.
Реднапп отрицает возможность вернуться к тренерской деятельности:
«Джонатан Вудгейт играл под моим руководством за «шпор», и он отличный парень. Он попросил меня приехать на несколько дней и посмотреть, как они тренируются. Просто побыть здесь несколько дней».
Вудгейт играл под руководством Реднаппа в «Тоттенхэм Хотспур» с 2008 по 2011 год. Реднапп, проживающий неподалёку от Борнмута, был вне тренерской деятельности с момента увольнения из «Бирмингем Сити» в 2017 году.
Завтра, 9 февраля, «Борнмут» в матче 5-го раунда Кубка Англии (1/8 финала) примет «Бёрнли». Командой будет руководить Вудгейт.
В настоящее время «вишни», набрав в 28 турах 45 очков, занимают шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, замыкая зону стыковых матчей за выход в английскую Премьер-лигу.
- 8 февраля 2021
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