Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гарри Реднапп может возобновить тренерскую деятельность

Гарри Реднапп может возобновить тренерскую деятельность
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Гарри Реднапп может возобновить тренерскую деятельность.

По сообщениям Sky Sports, 73-летний англичанин может возглавить «Борнмут», оставшийся без главного тренера после увольнения Джейсона Тиндалла. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Борнмута» является Джонатан Вудгейт.

Реднапп отрицает возможность вернуться к тренерской деятельности:

«Джонатан Вудгейт играл под моим руководством за «шпор», и он отличный парень. Он попросил меня приехать на несколько дней и посмотреть, как они тренируются. Просто побыть здесь несколько дней».

Вудгейт играл под руководством Реднаппа в «Тоттенхэм Хотспур» с 2008 по 2011 год. Реднапп, проживающий неподалёку от Борнмута, был вне тренерской деятельности с момента увольнения из «Бирмингем Сити» в 2017 году.

Завтра, 9 февраля, «Борнмут» в матче 5-го раунда Кубка Англии (1/8 финала) примет «Бёрнли». Командой будет руководить Вудгейт.

В настоящее время «вишни», набрав в 28 турах 45 очков, занимают шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, замыкая зону стыковых матчей за выход в английскую Премьер-лигу.

«Борнмут» уволил главного тренера, который суммарно провёл в клубе 20 лет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021