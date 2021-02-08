«Амкар» может провести первый профессиональный матч в июле 2021 года
Президент федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов сообщил, что «Амкар» может провести первый профессиональный матч уже в 2021 году.
«Сегодня готовятся документы для того, чтобы удачно пройти процедуру лицензирования, и уже буквально в июле месяце клуб при прохождении этой стандартной процедуры может стартовать в первенстве России среди команд ПФЛ. В этом году «Амкар» уже может сыграть. Некуда торопиться, времени предостаточно, процедура лицензирования стандартная и проходит буквально в течение месяца», — приводит слова Терехова «РБК Пермь».
«Амкар» был основан в 1994 году. На профессиональном уровне выступал с 1995 года. В 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем. В Российской Премьер-Лиге выступал с 2004 до 2018 года.
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