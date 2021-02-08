Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера может возглавить клуб Серии С
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить итальянский клуб «Бари», выступающий в Серии С. Об этом информирует авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.
Стороны уже согласовали условия сотрудничества. Назначение Карреры на пост наставника «Бари» будет объявлено в ближайшее время. Массимо подпишет с клубом контракт на полгода с опцией автоматической пролонгации ещё на сезон в случае выхода «Бари» в Серию Б.
Напомним, Каррера возглавлял московский «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. В 2017 году под руководством итальянского специалиста красно-белые завоевали чемпионство РПЛ. Последним местом работы Массимо был греческий АЕК, тренерский мостик которого Каррера покинул в декабре прошлого года.
Массимо Каррера: никогда не забывал Россию и московский «Спартак»
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