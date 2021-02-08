УЕФА объявил о переносе матча Лиги чемпионов «Боруссия» М — «Манчестер Сити» в Будапешт

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» М — «Манчестер Сити» пройдёт в Венгрии, сообщает официальный сайт УЕФА.



Встреча, запланированная на 24 февраля, пройдёт в Будапеште. Перенос матча из Мёнхенгладбаха связан с ограничительными мерами, введёнными в Германии из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ответная встреча состоится 16 марта.



Ранее УЕФА объявил, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 16 февраля. Организация объявила также о переносе первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Мольде» — «Хоффенхайм» из Норвегии в Испанию. Матч пройдёт 18 февраля на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале.

Матч Лиги Европы «Мольде» — «Хоффенхайм» перенесён в Испанию