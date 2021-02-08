«Лидс Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч 23-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Кристал Пэлас» на заключительный матч 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Лидс»: Меслье, Эйлинг, Купер, Даллас, Стрёйк, Алиоски, Рафаэл, Филлипс, Клих, Харрисон, Бэмфорд.
Запасные: Касилья, Крессвел, Дэвис, Дженкинс, Шаклтон, Хаггинс, Робертс, Элдер Кошта, Джелхардт.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Кэхилл, Данн, ван Анхольт, Митчелл, Клайн, Миливоевич, Эзе, Ридевальд, Матета, Айю.
Запасные: Батлэнд, Келли, Куйяте, Таунсенд Бентеке, Батшуайи.
«Лидс Юнайтед» в 21 матче набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (29) — на 13-м месте. У подопечных Марсело Бьельсы один матч в запасе.
Матч первого круга «Кристал Пэлас» — «Лидс Юнайтед» состоялся 7 ноября 2020 года и завершился победой лондонцев со счётом 4:1.
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