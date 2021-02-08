«Манчестер Сити» по-прежнему претендует на бесплатное подписание Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси всё ещё может оказаться в английской Премьер-лиге ближайшим летом. Интерес к нему сохраняет «Манчестер Сити», сообщает ESPN.
Руководство «горожан» следит за развитием ситуации вокруг Месси в «Барселоне». 33-летний аргентинец может покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента. «Манчестер Сити» намерен возобновить переговоры с Лионелем ближе к середине весны.
Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Согласно трансферному регламенту ФИФА футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода.
Напомним, ранее в СМИ просочилась информация о финансовых деталях контракта Лионеля Месси с «Барселоной». Аргентинский форвард был недоволен нарушением конфиденциальности и принял решение покинуть каталонский клуб. Интерес к лидеру сине-гранатовых приписывают также «Пари Сен-Жермен».
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