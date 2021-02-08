Юрген Клопп обратился к болельщикам «Ливерпуля» после поражения в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам мерсисайдцев после ряда неудачных результатов команды.



«Это сложный период и сложное время для всех нас. Я хочу, чтобы в этот период вы все помнили: легко верить, когда дела идут хорошо. Мы должны показать характер. Игроки будут рады, если фанаты поддержат нас.



Посмотрите на матч с «Ман Сити». Если вы не увидели очень хорошую футбольную команду, которая скоро снова начнёт выигрывать, то я не знаю, что ещё нужно сделать.



Мы не смотрим на ситуацию легкомысленно, вовсе нет. Сегодня нам очень больно. Мы получили много ударов в последние пару недель, но всё изменится. Если вы по-настоящему едины только когда выигрываете, то с вами что-то не так. Мы пройдём через этот сложный момент и этот сложный сезон вместе.



Во время игры с «Манчестер Сити» я увидел много позитивных моментов. Мы покажем их снова, снова и снова. Я в этом не сомневаюсь. У нас будет целая неделя на тренировки, и мы подумаем над этой ситуацией», — приводит слова Клоппа официальный «твиттер» мерсисайдцев.



Матч 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» завершился разгромной победой «горожан» со счётом 4:1.



Подопечные Юргена Клоппа набрали в 23 матчах 40 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Клопп — о матче с «Манчестер Сити»: большую часть матча «Ливерпуль» играл превосходно