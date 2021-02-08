«Боруссия» Д потеряла € 26 млн из-за отсутствия болельщиков на трибунах

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Финансовые убытки дортмундской «Боруссии» за первую половину сезона-2020/2021 составили € 26 млн. Об этом сообщает издание Kicker.

Основная причина внушительных финансовых потерь «шмелей» — отсутствие зрителей на трибунах. «Боруссия» потеряла доходы от продажи телевизионных прав, реализации билетов на домашние матчи, клубной продукции, еды и напитков.

В начале нынешнего сезона правительство Германии немного ослабило ковидные ограничения и разрешило частично заполнять стадионы на матчах Бундеслиги. Но очередная вспышка коронавируса и ухудшение эпидемиологической ситуации побудили немецкие власти вновь ввести запрет на посещение спортивных мероприятий.

Напомним, из-за ковидных ограничений на грани срыва находится матч Лиги чемпионов «РБ Лейпцига» и «Ливерпуля». «Быки» обратились к правительству Германии с просьбой впустить в страну самолёт мерсисайдцев вопреки запрету на авиасообщение с Великобританией.