Арендованный футболист «Ман Сити» открыл счёт в матче «Лидс» — «Кристал Пэлас». Видео

В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» проходит заключительный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Идёт 14-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу хозяев.



Уже на 3-й минуте матча хозяевам удалась результативная атака — вингер «павлинов» Джек Харрисон, находясь у центра штрафной гостей, получил передачу от защитника Стюарта Далласа, чуть продвинулся и пробил — мяч после небольшого рикошета залетел под перекладину.

Видео гола Джека Харрисона

Это шестой гол 24-летнего англичанина в АПЛ сезона-2020/2021. Джек Харрисон выступает в «Лидс Юнайтед» на правах аренды из «Манчестер Сити».



Подопечные Марсело Бьельсы набрали в 21 встрече 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (29) — на 13-м месте, но у «павлинов» один матч в запасе.



Матч первого круга «Кристал Пэлас» — «Лидс Юнайтед» состоялся 7 ноября 2020 года и завершился победой лондонцев со счётом 4:1.