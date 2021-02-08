Эден Азар: моим травмам нужно время, чтобы зажить

Нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал о своих травмах.



«Травмы, которые у меня были, требуют времени, чтобы зажить. Теперь нужно подождать, много работать и восстанавливаться. Мне повезло, потому что семья помогает мне, когда из-за травм я вынужден оставаться дома. Это не конец света, потому что я могу проводить время со своими детьми. А когда ты один, может быть тяжело», — приводит слова Азара Mundo Deportivo со ссылкой на On the Front Foot.



Ранее у Азара была диагностирована мышечная травма бедра. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что форвард вернётся в команду через 2–3 недели. В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 13 встречах за «Реал» во всех турнирах и забил 3 гола.