Источник: Бохинен перешёл в ЦСКА за € 1,5 млн
Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен подписал контракт с московским ЦСКА. Сумма сделки составила € 1,5 млн. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
Вчера сообщалось, что 21-летний норвежец уже попрощался с партнёрами по «Стабеку» и вылетел на медосмотр для ЦСКА. Представители норвежского клуба уже подтверждали переговоры с ЦСКА по Бохинену. При этом игрок отказался комментировать потенциальный переезд в Россию.
Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды. Забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,3 млн.
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