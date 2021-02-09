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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла сравнил футбол в России и во Франции

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла сравнил футбол в России и во Франции
Футбол / РПЛ 0

Атакующий полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал о разнице между российским и французским футболом и объяснил, почему в Лиге 1 играют техничнее, чем в РПЛ.

«Это зависит от того, какому футболу учат в детских командах. Во Франции играют получше, соглашусь. Но это не значит, что русские не хотят играть красиво. Они играют хорошо, более того — всё лучше и лучше. Вообще в футболе часто приходится выбирать: созидать, владеть мячом — или возводить оборону, играть на результат. Мне ближе первое, конечно. Для меня футбол заключается именно в креативе», — сказал Кабелла в интервью для «Матч ТВ».

Ранее французский плеймейкер заявлял, что не видит большой разницы между чемпионатами России и Франции.

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