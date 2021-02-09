Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон отклонил предложение из России
Фланговый полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон отказался от переезда в Россию, пишет Globo Esporte. При этом название клуба или клубов, которые пытались подписать бразильца, не уточняются.
Тайсон также отклонил предложения из Китая и ОАЭ. Он хочет вернуться в бразильский «Интернасьональ». Хавбек «Шахтёра» готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в родной клуб.
Действующий контракт 33-летнего бразильца с донецкими «горняками» закончится ближайшим летом, а переговоры о пролонгации сотрудничества зашли в тупик. В конце июня 2021 года Тайсон станет свободным агентом.
В нынешнем сезоне он провёл за «Шахтёр» 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает бразильца в € 7 млн.
«Аталанта» хочет купить форварда «Шахтёра» Тайсона
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