Основной голкипер «Лацио» может перейти в «Боруссию» Д

Основной голкипер «Лацио» Томас Стракоша близок к переезду в немецкую Бундеслигу. В услугах 25-летнего албанца заинтересована дортмундская «Боруссия». Сам игрок также не против присоединиться к «шмелям». Об этом сообщает отдел Sky Sport в Германии.

«Дортмунд – большой клуб. У них очень молодая и амбициозная команда. Я думаю, что они будут хорошо развиваться в будущем. Разумеется, мне было бы интересно побывать там, особенно когда заполнен стадион, там отличная атмосфера. Поэтому я солгу, если скажу, что мне неинтересен переход в «Боруссию». Кто отказался бы от трансфера в такой клуб?», — цитирует Стракошу Sky Sport Germany.

Напомним, ранее «Боруссия» присматривалась к голкиперу «Аякса» Андре Онана, но позже камерунец получил дисквалификацию за использование допинга.