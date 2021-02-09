Джейми Каррагер высказал мнение о неудачной серии «Ливерпуля» в АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказал мнение о неудачной серии «мерсисайдцев» в чемпионате Англии.
«Изначально, когда Клопп оказался в «Ливерпуле», это была команда, которая шла на 6-м или 7-м месте. В первое трансферное окно он привел трёх игроков — Матипа, Вейналдума и Мане. Это привело их в Лигу чемпионов.
В следующие 12 месяцев клуб пополнили Салах, ван Дейк и Алиссон. Это дало им возможность выиграть Лигу чемпионов и титул АПЛ. Я думаю, что сейчас «Ливерпуль» вернулся на тот этап, когда им нужно, чтобы эти игроки вновь дали клубу толчок.
Дело не в отношении к игре. «Ливерпуль» не выглядит командой, которая думает: «Так, мы выиграли лигу, мы сделали это». Они просто шли без передышки три года. Вот почему я говорю, что им нужно немного передышки, команде не хватает свежести. Сейчас «Ливерпуль» выглядит измученным физически», — цитирует Каррагера Sky Sports.
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