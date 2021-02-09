ЦСКА проведёт товарищеский матч с клубом «Мар Менор» из 3-го дивизиона чемпионата Испании

Пресс-служба клуба «Мар Менор», выступающего в третьем дивизионе чемпионата Испании, объявила в «Твиттере» о договорённости по проведению товарищеской игры с московским ЦСКА.



Встреча состоится в четверг, 11 февраля, начало – 13:00 мск. Как и предыдущие контрольные поединки «армейцев», игра с «Мар Менором» пройдёт в Кампоаморе (Испания).

Напомним, что по итогам первого сбора ЦСКА разгромил сборную испанских свободных агентов (7:0), дважды обыграл «Мурсию» (5:0 и 3:1), а также крупно победил «Ла-Унион» (6:2).



Ближайшая официальная игра «армейцев» — домашняя встреча 1/8 финала Кубка России с хабаровским СКА, которая пройдёт 21 февраля (начало – 14:30 мск). Уже 21 февраля подопечных Виктора Гончаренко ожидает игра на выезде с московским «Локомотивом» в 20-м туре чемпионата России.