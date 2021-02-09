«Спартак» вернулся в Москву по завершении сборов в ОАЭ
Пресс-служба московского «Спартака» объявила о возвращении клуба в Москву после завершения двух тренировочных сборов в Дубае (ОАЭ), которые проходили с 14 по 24 января и с 28 января по 8 февраля.
«Мы в Москве. 26 дней сборов, десятки тренировок, три товарищеских матча и одна цель – подготовиться к рестарту сезона! Кубковое дерби с «Динамо» уже менее чем через две недели», — гласит сообщение пресс-службы в «Твиттере».
Напомним, что на тренировочных сборах в ОАЭ подопечные Доменико Тедеско провели три контрольные игры – с «Пахтакором» (2:1), солигорским «Шахтёром» (2:1) и «Ригой» (4:0).
20 февраля красно-белые сыграют на выезде с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Начало игры – 20:30 мск.
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