Защитник итальянского «Наполи» Эльсеид Хюсай может перейти в «Бенфику». Об этом 8 февраля сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, албанский футболист хочет покинуть клуб. Его контракт с неаполитанцами истекает в июне 2021 года. «Бенфика» уже связалась с представителями игрока и начала переговоры.

27-летний защитник в текущем сезоне провёл 14 матчей за «Наполи» и сделал две результативные передачи. Хюсай выступает за «Наполи» с 2015 года, до этого с 2012 года он играл в «Эмполи».

В нынешнем сезоне Серии А «Наполи» после 20 туров «Наполи» располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея 37 очков и отставая от лидера чемпионата («Милана») на 12 очков. «Бенфика» после 18 матчей находится на четвёртой строчке в португальской Примейре, имея 37 очков и отставая от лидера («Спортинга») на восемь очков.