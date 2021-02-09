Защитник итальянского «Наполи» Эльсеид Хюсай может перейти в «Бенфику». Об этом 8 февраля сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, албанский футболист хочет покинуть клуб. Его контракт с неаполитанцами истекает в июне 2021 года. «Бенфика» уже связалась с представителями игрока и начала переговоры.
27-летний защитник в текущем сезоне провёл 14 матчей за «Наполи» и сделал две результативные передачи. Хюсай выступает за «Наполи» с 2015 года, до этого с 2012 года он играл в «Эмполи».
В нынешнем сезоне Серии А «Наполи» после 20 туров «Наполи» располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея 37 очков и отставая от лидера чемпионата («Милана») на 12 очков. «Бенфика» после 18 матчей находится на четвёртой строчке в португальской Примейре, имея 37 очков и отставая от лидера («Спортинга») на восемь очков.
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