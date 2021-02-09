Выход «Баварии» в финал клубного ЧМ и долгожданный трансфер ЦСКА. Главное к утру

«Бавария» вышла в финал клубного чемпионата мира, а полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен, по данным источника, перешёл в московский ЦСКА за € 1,5 млн – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Бавария» вышла в финал клубного чемпионата мира благодаря дублю Левандовского.
2. Источник: Бохинен перешёл в ЦСКА за € 1,5 млн.
3. Рублёв в трёх сетах обыграл Ханфмана в первом круге Australian Open.
4. Голкипер «Айлендерс» Варламов установил клубный рекорд в матчах с «Рейнджерс».
5. Дриусси перейдёт из «Зенита» в «Ривер Плейт» только при определённом условии.
6. Суарес установил рекорд XXI века в составе «Атлетико», покорив достижение Роналду.
7. «Манчестер Сити» по-прежнему претендует на бесплатное подписание Месси.
8. Александрова, Кузнецова и Самсонова вышли во второй круг Australian Open.
9. Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера может возглавить клуб Серии С.
10. «Локомотив-Кубань» обыграл «Химки», сделав победный бросок на последней секунде.
11. Дубль Полоза помог «Ростову» разгромить тбилисский «Локомотив» в товарищеском матче.
12. УЕФА объявил о переносе матча Лиги чемпионов «Боруссия» М — «Манчестер Сити» в Будапешт.
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