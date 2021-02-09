Выход «Баварии» в финал клубного ЧМ и долгожданный трансфер ЦСКА. Главное к утру

«Бавария» вышла в финал клубного чемпионата мира, а полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен, по данным источника, перешёл в московский ЦСКА за € 1,5 млн – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Бавария» вышла в финал клубного чемпионата мира благодаря дублю Левандовского.

2. Источник: Бохинен перешёл в ЦСКА за € 1,5 млн.

3. Рублёв в трёх сетах обыграл Ханфмана в первом круге Australian Open.

4. Голкипер «Айлендерс» Варламов установил клубный рекорд в матчах с «Рейнджерс».

5. Дриусси перейдёт из «Зенита» в «Ривер Плейт» только при определённом условии.

6. Суарес установил рекорд XXI века в составе «Атлетико», покорив достижение Роналду.

7. «Манчестер Сити» по-прежнему претендует на бесплатное подписание Месси.

8. Александрова, Кузнецова и Самсонова вышли во второй круг Australian Open.

9. Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера может возглавить клуб Серии С.

10. «Локомотив-Кубань» обыграл «Химки», сделав победный бросок на последней секунде.

11. Дубль Полоза помог «Ростову» разгромить тбилисский «Локомотив» в товарищеском матче.

12. УЕФА объявил о переносе матча Лиги чемпионов «Боруссия» М — «Манчестер Сити» в Будапешт.