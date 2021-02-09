Нападающий «Далянь Ифан» Хосе Саломон Рондон заявил, что близок к возвращению в российский клуб. Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард в ближайшее время должен перейти в московский ЦСКА.
«Возвращение в Россию? Скорее да, чем нет», — цитирует Рондона журналист Мари Ферро в своём "твиттере".
В ближайшее время Саломон должен пройти медосмотр. В случае успешного прохождения с форвардом будем подписан контракт. Добавим, что Эмиль Бохинен в ближайшее время также присоединится к «армейцам».
Контракт 31-летнего венесуэльского форварда с «Далянь Ифан» рассчитан до 31 декабря 2022 года.
Футболист защищал цвета «Вест Бромвич Альбион», «Ньюкасл Юнайтед», «Малаги», «Лас-Пальмаса» и «Арагуа». Российским болельщикам он известен по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин».
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