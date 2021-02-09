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Лионель Месси появился в форме «ПСЖ» на обложке журнала France Football. Фото

Лионель Месси появился в форме «ПСЖ» на обложке журнала France Football. Фото
Футбол / Испания 0

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси изображён в форме «Пари Сен-Жермен» на обложке свежего выпуска журнала France Football.

Фото можно посмотреть в "твиттере" MailOnline Sport.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Согласно трансферному регламенту ФИФА футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода.

Напомним, ранее в СМИ просочилась информация о финансовых деталях контракта Лионеля Месси с «Барселоной». Аргентинский форвард был недоволен нарушением конфиденциальности и принял решение покинуть каталонский клуб. Интерес к лидеру сине-гранатовых помимо «ПСЖ» приписывают также «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» по-прежнему претендует на бесплатное подписание Месси
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