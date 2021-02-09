Эрнан Креспо спустя год покинул пост главного тренера аргентинской команды

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо в своём «инстаграме» сообщил об уходе с поста главного тренера клуба «Дефенса и Хустисия».



В минувшем розыгрыше аргентинской Примеры команда не сумела выйти в плей-офф, заняв последнее, четвёртое место в группе с «Колоном», «Индепендьенте» и «Сентраль Кордова».



Креспо является воспитанником «Ривер Плейт». В ходе своей карьеры также выступал за такие клубы, как «Парма», «Лацио», «Интер», «Челси», «Милан» и «Дженоа». Эрнан — обладатель 17 трофеев, среди которых Кубок Либертадорес, Кубок УЕФА и победы в чемпионатах Англии и Италии. В 2015 году экс-форвард возглавил итальянский клуб «Модена», который покинул уже спустя год. В декабре 2018-го Креспо стал тренером «Банфилда», а в январе 2020-го возглавил «Дефенса и Хустисия».

Эрнан Креспо может стать главным тренером сборной Чили