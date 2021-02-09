Зидан поговорил с президентом «Реала» после матча с «Уэской»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поговорил с президентом клуба Флорентино Пересом после матча 22-го тура испанской Примеры с «Уэской» (2:1), сообщает Marca.

По информации источника, французу была оказана поддержка от руководства «сливочных». Напомним, ранее Перес поставил Зидану задачу стать победителями в Лиге чемпионов нынешнего сезона. Это условие, при котором специалист сохранит свой пост у руля команды.

Ранее «Реал» вылетел из Кубка и Суперкубка Испании, а в турнирной таблице Примеры команда занимает третье место, уступая «Барселоне» по дополнительным показателям, а от лидера первенства «Атлетико» отставая на 8 очков. При этом у «матрасников» есть матч в запасе.



В 1/8 финала Лиги чемпионов «Реалу» предстоит сыграть с «Аталантой». Первый матч пройдёт в Италии 24 февраля. Ответная встреча состоится в Испании 16 марта.