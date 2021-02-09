«Спартак» подал иск против «Тамбова» на 2,6 млн рублей

Московский «Спартак» подал в суд на «Тамбов». Соответствующая информация появилась на сайте картотеки арбитражных дел.



Обращение было сделано накануне, 8 февраля. Сумма исковых требований превышает 2,6 млн рублей. При этом суть претензий красно-белых не уточняется.



5 февраля стало известно, что «Тамбов» подал иск о банкротстве. Впоследствии в клубе допустили, что могут отозвать его. Накануне сообщалось, что арбитражный суд оставил без движения заявление тамбовчан.



На днях Российская Премьер-Лига опубликовала заявление по ситуации с «Тамбовом». Представители лиги составили дорожную карту по выводу клуба из кризиса. Позже глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Тамбов» может досрочно получить от лиги порядка 51 млн рублей за сезон-2020/2021. На данный момент клуб имеет на балансе около 120 млн рублей. Также Прядкин заявил, что «Тамбов» будет жить, и для этого предпринимаются все необходимые меры.

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