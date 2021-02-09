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Лука Тони: Кокорин может хорошо сыграть в «Фиорентине»

Лука Тони: Кокорин может хорошо сыграть в «Фиорентине»
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий «Фиорентины» и сборной Италии Лука Тони высказался об игре форварда «фиалок» Александра Кокорина.

«Он может хорошо сыграть, но в «Фиорентине» он выступает только на позиции центрального нападающего. На мой взгляд, лучше иметь меньше форвардов, но более функциональных. Чем больше качественных игроков берёшь, тем больше они нарушают атмосферу в раздевалке, если не играют. Это требует хороших отношений между тренером, командой и клубом. Есть много ненужных игроков. На мой взгляд, Кокорин должен играть с кем-нибудь, например с Куаме», — цитирует Тони Vilonanews со ссылкой на RTV38.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером. Пока он провёл один матч, выйдя на замену.

Ранее Кокорин выступал за московский «Спартак», к которому присоединился летом 2020 года. В составе красно-белых он стал автором двух голов в РПЛ (оба — с пенальти).

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