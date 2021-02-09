«Так и не понял, что это было». Понсе — об уходе Кокорина в «Фиорентину»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал трансфер форварда Александра Кокорина, перешедшего из московского клуба в «Фиорентину».
«Честно, я так и не понял, что это было. Он пришёл летом, совсем немного поиграл, а перед обедом на сборе встал и сказал: «Ребят, я уезжаю в «Фиорентину». Мы удивились, потому что всё произошло слишком быстро и неожиданно. Но в любом случае я запомню Кокорина как хорошего парня и игрока. На тренировках он показал, на что способен. Желаю, чтобы у него всё получилось в Серии А», — приводит слова Понсе Sport24.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр будет выступать за «фиалок» под 91-м номером.
В «Спартак» Кокорин перешёл прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
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