«Ливерпуль» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Португалии

«Ливерпуль» нацелился на полузащитника лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеша, сообщает Mirror.
По информации источника, в январское трансферное окно мерсисайдцы уже устанавливали неформальные контакты со стороной футболиста. Красные намерены серьёзно поработать над трансферами летом, поскольку множество травм в этом сезоне обнажили нехватку глубины состава в команде Юргена Клоппа. Гонсалвеш рассматривается как игрок, способный усилить атакующую линию.
В нынешнем сезоне чемпионата Португалии хавбек «Спортинга» провёл 15 матчей (все — в основном составе), забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи. Он является лучшим бомбардиром турнира. «Спортинг» находится на первом месте в турнирной таблице.
«Ливерпуль» (40) — на 4-м месте в английской Премьер-лиге. Лидером соревнования является «Манчестер Сити» (50).
- 9 февраля 2021
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