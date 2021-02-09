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«Ливерпуль» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Португалии

«Ливерпуль» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Португалии
Футбол / Англия 0
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«Ливерпуль» нацелился на полузащитника лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеша, сообщает Mirror.

По информации источника, в январское трансферное окно мерсисайдцы уже устанавливали неформальные контакты со стороной футболиста. Красные намерены серьёзно поработать над трансферами летом, поскольку множество травм в этом сезоне обнажили нехватку глубины состава в команде Юргена Клоппа. Гонсалвеш рассматривается как игрок, способный усилить атакующую линию.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии хавбек «Спортинга» провёл 15 матчей (все — в основном составе), забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи. Он является лучшим бомбардиром турнира. «Спортинг» находится на первом месте в турнирной таблице.

«Ливерпуль» (40) — на 4-м месте в английской Премьер-лиге. Лидером соревнования является «Манчестер Сити» (50).

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