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Гари Невилл рассказал, какие позиции нужно усилить «Манчестер Юнайтед»

Гари Невилл рассказал, какие позиции нужно усилить «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал позиции, которые клубу стоит усилить в летнее трансферное окно.

«Я ожидаю, что в клубе появятся новый центральный защитник и, возможно, фланговый. Вне сомнений, нужно также следить за ситуацией с вратарями. Было бы интересно увидеть нового правого вингера и центрального нападающего, но это зависит от того, как Мэйсон Гринвуд проявит себя в ближайшие месяцы», — цитирует Невилла Goal.com со ссылкой на его подкаст.

«Манчестер Юнайтед», набрав 45 очков в 23 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая лишь «Манчестер Сити» (50), который провёл на один матч меньше. В топ-4 первенства также входят «Лестер Сити» (43) и «Ливерпуль» (40).

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