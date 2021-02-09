У Александра Зинченко самый высокий процент побед в истории «Манчестер Сити»

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко имеет самый высокий процент побед в истории «горожан». Об этом сообщает StatCity.

По информации ресурса, 87% футболистов английского клуба провели более 10 матчей. Из них Зинченко побеждал чаще всех — 86,75% побед (72 победы в 83 встречах).

В нынешнем сезоне 24-летний украинец провёл 15 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых ему удалось отдать одну голевую передачу. Действующее соглашение футболиста с «горожанами» рассчитано до июня 2024 года. Напомним, Зинченко перешёл в стан манкунианцев в 2016 году из «Уфы».



Сообщалось, что к Зинченко проявляли интерес «Ювентус», «Наполи» и «Лацио». Клубы готовы были арендовать защитника до конца сезона.