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Хюсай, которым интересовался «Спартак», покинет «Наполи». На него претендуют три клуба

Хюсай, которым интересовался «Спартак», покинет «Наполи». На него претендуют три клуба
Футбол / Испания 0
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Защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай покинет команду по окончании сезона, утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Контракт 27-летнего футболиста истекает этим летом, и, по информации источника, стороны не будут его продлевать. В услугах албанца заинтересованы три клуба: «Севилья», «Лион» и «Марсель».

Напомним, Хюсаем интересовался московский «Спартак». Сообщалось, что красно-белые предложили игроку контракт на пять лет с зарплатой € 3 млн в год, однако защитник решил остаться в «Наполи». В конце декабря прошлого года появилась информация, что московский клуб сохраняет интерес к Эльсеиду.

Хюсай выступает за «Наполи» с 2015 года, а до этого играл за «Эмполи». В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей в итальянской Серии А и отдал 1 результативную передачу.

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