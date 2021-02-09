Защитник «Спартака» Маслов: хочу играть в АПЛ, готов потерять в зарплате

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, что мечтает играть в английской Премьер-лиге.
«Хочу играть в АПЛ. В каком клубе? Без разницы. Любой клуб АПЛ — это бомба. Когда ты слушаешь, что там и как, смотришь по телевизору — это другой мир вообще.
С Виктором Мозесом общаемся, он делится впечатлениями от Англии. Говорит, что итальянский чемпионат ни в какое сравнение не идёт. Скорости, мощь, сама суть игры… Нигде больше нет такого судейства, такого темпа. Сейчас противно матчи многие смотреть: что ни касание — свисток, что ни падение — жёлтая или красная карточка. Модно стало от любого касания упасть и выклянчить что-то для своей команды. Испанию смотреть просто невозможно — одни кривляния.
Мне кажется, если ты из себя что-то представляешь, то вызовешь интерес. Не так, чтобы агент обзванивал по списку 20-30 клубов: «Не нужен ли вам игрок?» — а чтобы клуб проявил интерес ко мне, потому что я чего-то стою. Готов ли потерять в зарплате если нужно? Готов", — цитирует Маслова «Спорт-экспресс».
- 9 февраля 2021
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