Фёдор Смолов — о своём дне рождения: как 31?!
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов в день рождения выложил пост в «Инстаграм», в котором забавно отреагировал на свой возраст.
«Как 31?!» — написал форвард, добавив праздничный эмодзи.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Фёдора Смолова.
Смолов в начале декабря 2020 года перенёс операцию после травмы плеча, которую он получил в сентябре. Футболист получил травму в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:5). Нападающий травмировался в первом тайме и покинул поле. Предполагалось, что он пропустит около шести недель.
В сезоне-2020/2021 Смолов провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей и забил три гола, не отметившись результативными передачами.
«Локомотив», набрав в 19 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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