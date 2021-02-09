Игорь Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев вернулся в общую группу. Напомним, футболист получил повреждение во время тренировки на зимнем сборе 2 февраля. У 21-летнего игрока была выявлена травма голеностопного сустава.
«Дневная тренировка уже идёт. Дивей с этого дня полноценно в общей группе», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
ЦСКА, набрав в 19 турах 37 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41). Ближайшего преследователя в лице «Спартака» «армейцы» опережают на 2 очка. В первом матче после зимнего перерыва подопечные Виктора Гончаренко сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 27 февраля на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
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