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Игорь Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА

Игорь Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев вернулся в общую группу. Напомним, футболист получил повреждение во время тренировки на зимнем сборе 2 февраля. У 21-летнего игрока была выявлена травма голеностопного сустава.

«Дневная тренировка уже идёт. Дивей с этого дня полноценно в общей группе», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

ЦСКА, набрав в 19 турах 37 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41). Ближайшего преследователя в лице «Спартака» «армейцы» опережают на 2 очка. В первом матче после зимнего перерыва подопечные Виктора Гончаренко сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 27 февраля на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

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